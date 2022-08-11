بيريز: ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعبين جدد

استبعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني إبرام المزيد من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أن الفريق الذي فاز بكأس السوبر الأوروبية قادر على سد غياب المهاجم الوحيد الفرنسي كريم بنزيمة.
وسجل ديفيد ألابا وكريم بنزيمة هدفين ليفوز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية على حساب آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء في العاصمة الفنلندية هلسينكي.
ومنذ فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، أضاف ريال مدريد لاعب الوسط أوريلين تشواميني من موناكو الفرنسي والمدافع أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي اللندني، وكلاهما ظهر على مقاعد البدلاء في هلسينكي.
وقال بيريز لشبكة "موفيستار" بعد المباراة: علينا مواصلة التدريبات بشكل جيد ، أنشيلوتي أدار الفريق ، واليوم لا نفكر في أي شيء آخر. إذا أصيب بنزيمة، فلدينا الكثير من المهاجمين القادرين على سد الفراغ.
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