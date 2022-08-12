أرتيتا: آمل أن يحظى أوباميانغ باستقبال رائع في تشيلسي

تمنى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة أن يحظى مهاجمه السابق بيير إيمريك-أوباميانغ باستقبال طيب في لندن حال انتقاله لتشيلسي غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من برشلونة الإسباني.

وربطت تقارير وسائل إعلام بريطانية أوباميانغ باحتمال الانتقال إلى تشيلسي بعد أشهر قليلة من انفصاله المثير للجدل عن أرسنال بعد سحب شارة القيادة منه بسبب مشاكل انضباطية وتجميده في الفريق.

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وكشفت سلسلة وثائقية مؤخرا عن تفاصيل سفر لاعب منتخب الغابون السابق إلى برشلونة دون الحصول على إذن أرسنال خلال موسم 2021-2022 لكن أرتيتا سعى إلى إنهاء هذا الجدل.

وكشف المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري يوم السبت "مر وقت طويل منذ حدوث ذلك. لا يمكنني الحديث عن واقعة كلما ذكرتها سلسلة وثائقية. أدليت بتصريحات سابقة حول هذه الواقعة. ما تم اتخاذه كان دفاعا عن النادي ومصالحه. أوباميانغ لاعب استثنائي. فعل الكثير من أجلنا. آمل أن يحظى باستقبال طيب (حال عودته) لأنه يستحق ذلك".

وقال أرتيتا إنه سعيد بكيفية تعافي المدافع كيران تيرني من إصابة في الركبة تعرض لها الموسم الماضي استلزمت جراحة "لعب 15 أو20 دقيقة (في الفوز 2-صفر على كريستال بالاس) مطلع الأسبوع وقدم أداء جيدا. يبدو في حالة ممتازة للعب".

لكن الجناح ريس نيلسون يواجه خطر الغياب لفترة بعد تعرضه لمشكلة عضلية وأضاف أرتيتا "شعر بشيء أثناء التدريب. جاء الطبيب بأخبار سيئة. آمل أن يعود قريبا".