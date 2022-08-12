إشبيلية يحل ضيفاً على أوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران يوم الجمعة بمواجهة أوساسونا وضيفه إشبيلية في أولى مباريات المسابقة من موسم 2022 - 2023 على أن تستكمل المواجهات المتبقية في أيام السبت والأحد والاثنين.

وعلى ملعب "إل سادار" يسعى أوساسونا إلى الانطلاق بقوة في الدوري أملا في جمع أكبر عدد من النقاط والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات القارية فيما سيحاول إشبيلية إثبات منافسته على المراكز الأربع الأولى بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

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وعزز إشبيلية صفوفه بالمدافع البرازيلي أليكس تيليس ومواطنه ماركاو والإسباني إيسكو قادما من ريال مدريد فيما دعم أصحاب الأرض صفوفهم بموي غوميز ومانو سانشيز وأيتور فرنانديز وروبن بينيا.

وتستكمل مواجهات الجولة الأولى يوم السبت بمواجهات سلتا فيغو أمام إسبانيول وريال بلد الوليد وفياريال وبرشلونة ورايو فايكانو فيما تلعب الأحد مباريات قادش وريال سوسييداد وفالنسيا وجيرونا وألميريا وريال مدريد بينما تشهد مباريات الاثنين منافسة بين أتلتيك بلباو ومايوركا وخيتافي وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وإلتشي.