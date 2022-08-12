برشلونة "المدعم" يستقبل فايكانو في أولى جولات الدوري

يستهل برشلونة الموسم بطولة دوري الإسباني لكرة القدم وسط معضلة تسجيل التعاقدات اللافتة التي أبرمها هذا الصيف في مواجهة رايو فايكانو.

ويخوض ريال مدريد حامل اللقب لقاءه الافتتاحي يوم الأحد خارج الديار ضد ألميريا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء بعد أن تُوج يوم الأربعاء بلقب قياسي للمرة الخامسة في الكأس السوبر الأوروبية، معادلا رقم برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

مادة اعلانية

ويدخل برشلونة الموسم الجديد وهو لا يزال متخبطًا في الكواليس ولا سيما في مسألة تسجيل التعاقدات التي أبرمها هذا الصيف، بينها المهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي وصل من بايرن ميونخ الألماني.

ويبدأ مشواره يوم السبت على أرضه ضد رايو فايكانو بقيادة المدرب تشافي هرنانديز الذي وصل منتصف الموسم الماضي وانتشله من النتائج السيئة التي غرق فيها، ويأمل في أن تساهم مجموعة من التعاقدات الجديدة على سد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى الموسم الماضي متخلفًا بـ13 نقطة.

وانضم أيضًا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي البرازيلي رافينيا، والعاجي فرانك كيسي من ميلان الإيطالي، فيما يبدو أن الدفاع سيشهد تحسنًا كبيرًا بالتعاقد مع الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.

لكن المشكلة هي أنه بحلول بداية الأسبوع الحالي، لم يكن برشلونة قادرًا على تسجيل لاعبيه الجدد لأنهم لم يجمعوا ما يكفي من المال من أجل الامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني على النادي.

وأشارت شبكة "إس أس بي أن" الأربعاء إلى أن كريستنسن وكيسييه قد يغادران النادي الكتالوني مجانًا في حال لم يتم تسجيلهما قبل السبت.

ويأتي ذلك رغم إقدام مجلس إدارة برشلونة على بيع جزء من أصوله وإبرام اتفاقيات من أجل القدرة على التعامل مع ديون تبلغ وفق التقارير 1.3 مليار يورو.

ويقص إشبيلية، رابع الموسم الماضي، شريط البطولة الجمعة في ضيافة أوساسونا، بعد أن أتم صفقة انتقال حر للاعب الوسط وصانع الألعاب إيسكو عقب انتهاء عقده بعد تسعة مواسم في ريال مدريد.

أما أتلتيكو مدريد، النادي الوحيد الذي كان قادرًا على مقارعة عملاقي إسبانيا في السنوات الأخيرة بتتويجه بطلا عامي 2014 و2021، يبدأ مشواره الاثنين على أرضه ضد ريال مايوركا. ويشهد الموسم الجديد عودة كل من بلد الوليد وجيرونا إلى دوري الأضواء إلى جانب ألميريا المملوك سعودياً.