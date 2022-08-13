أنشيلوتي: هازارد ليس في كامل لياقته

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت أن فريقه بطل أوروبا سيضطر إلى إشراك لاعبيه بالتناوب طوال الوقت حتى يحافظ على تألق ولياقة الجميع مع اقتراب نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر بعد أقل من 100 يوم.



ويشعر أنشيلوتي بالقلق على أحوال اللاعبين بعد انتهاء البطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه الأولى في موسم الدوري الإسباني خارج ملعبه في مواجهة ألميريا الصاعد حديثا يوم الأحد: حتى كأس العالم لن نواجه الكثير من المشكلات لأن اللاعبين يرغبون في التوجه لكأس العالم في حالة طيبة. السؤال الأكبر هو كيف سيعود اللاعبون بعد كأس العالم. علينا تقييم حجم الإرهاق الذي حل باللاعبين. هذه أمور نبحث عن أجوبة لها الآن. هذه تجربة جديدة بالنسبة لنا جميعا.



وأوضح أنشيلوتي أن هذا هو أحد أهم الأسباب التي دفعته لأن يطلب من النادي عدم الاستغناء عن أي من اللاعبين الفائزين بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا مع الفريق هذا الصيف.



وقال أنشيلوتي إن هذا أيضا دفعه للرغبة في تعزيز تشكيلة الفريق في بعض المراكز.



ومضى أنشيلوتي قائلا: الفكرة هي تنفيذ تناوب أكبر في إشراك اللاعبين مقارنة بالعام الماضي. وسيكون بوسعي القيام بهذا بصورة أكبر هذا الموسم بسبب وجود تشكيلة قوية جدا وأكثر تكاملا على كل المستويات مما كانت عليه في العام الماضي.



وقال أنشيلوتي إنه يتوقع أن يستفيد من المهاجم إيدن هازارد في أكثر من مركز خلال الموسم الحالي لكن اللاعب البلجيكي الدولي لابد أن يكون في كامل اللياقة أولا.



وقال المدرب الإيطالي: حتى الآن لا أعرف المدة التي يمكنه اللعب خلالها لكنه بالتأكيد سيلعب أكثر من العام الماضي. يمكنه اللعب في مراكز مختلفة. على الجناح. على اليسار. على اليمين. وفي قلب الهجوم.



ولم يكشف المدرب أنشيلوتي عن تشكيلته الأساسية لمباراة الأحد لكن غياب رودريغو مؤكد بسبب إصابة في العضلات.

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