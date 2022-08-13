أوساسونا يهزم إشبيلية في افتتاح الدوري الإسباني

انتزع أوساسونا النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم وذلك في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم إثر فوزه المثير على ضيفه إشبيلية 2-1 في المرحلة الأولى يوم الجمعة، ليصبح أول المتصدرين.

سجّل هدفي أوساسونا كل من المهاجم الأرجنتيني لويس إزكويل أفيلا (9) وايمار أوروز (74 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف النادي الأندلسي المهاجم رافا مير (11).

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وتعد بداية الموسم سيئة بالنسبة لإشبيلية رابع الموسم الماضي على الرغم من هيمنته على الكرة، إلا انّ رجال المدرب خولن لوبيتيغي لم يتمكنوا من ترجمة هذه الهيمنة الى اهداف لحسم النتيجة.

وكانت المباراة التي احتضنها ملعب ألسادار متقاربة في بدايتها، حيث سعى الفريقان لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد من "لا ليغا".

وتمكن أفيلا من تسجيل الهدف الاول لهذا الموسم بعد 9 دقائق من رأسية قوية فشل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في صدها ليعلن عن تقدم أصحاب الأرض، لكن إشبيلية العنيد عاد سريعاً إلى اجواء المباراة بادراكه التعادل عبر رافا مير بعد دقيقتين فقط اثر تمريرة من الارجنتيني بابو غوميس (11)، ليتوجه الفريقان إلى الاستراحة متعادلين 1-1.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز في الشوط الثاني، حتى تمكن أوروز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الارض من ركلة جزاء(74).

ويفتتح برشلونة مشواره يوم السبت عندما يستضيف رايو فايكانو قبل ان يحلّ ريال مدريد حامل اللقب ضيفاً على ألميريا يوم الأحد وتختتم المرحلة الاثنين حيث يحلّ اتلتيكو مدريد ضيفا على خيتافي.