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برشلونة يمدد عقد نيكو ويعيره إلى فالنسيا

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نيكو غونزاليس

برشلونة يمدد عقد نيكو ويعيره إلى فالنسيا

برشلونة - أ ف ب

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مدد برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت عقد لاعب الوسط الشاب نيكو غونزاليس (20 عاماً) حتّى يونيو 2026 وأعاره إلى مواطنه فالنسيا حتّى يونيو 2023 من دون خيار الشراء، حسب ما أعلن السبت النادي الكتالوني.

وأفاد برشلونة في بيان أنه: توصل واللاعب نيكو غونزاليس إلى اتفاق مشترك لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، حتّى 30 يونيو 2026. وتم تحديد بند تحريره بمليار يورو.

وصل نيكو إلى برشلونة في عام 2013 في سن الحادية عشرة قادماً من نادي مونتانيروس دي لاكورونيا وتدرج في جميع الفئات الشبابية في النادي، قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأوّل في موسم 2021-2022 بقيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

ويدافع نيكو عن قميص منتخب إسبانيا للشباب، كما اختبر اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.

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