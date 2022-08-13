برينتفورد يتلاعب بمانشستر يونايتد ويهزمه برباعية

عمق برينتفورد جراح ضيفه مانشستر يونايتد، وفاز عليه 4 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى يونايتد الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة، بعدما خسر 1 - 2 أمام برايتون في المرحلة الأولى، ليتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

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على الجانب الآخر، وصل برينتفورد للنقطة الرابعة، ليحتل المركز الثالث، في انتظار باقي نتائج منافسات المرحلة الثانية.

وتقدم برينتفورد عن طريق جوش دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف ماتياس يانسن الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 30 سجل بن مي الهدف الثالث للفريق المضيف، ثم سجل زميله برايان مبيمو الهدف الرابع في الدقيقة 35.