مغامرات الصاعدين تحفز ألميريا قبل لقاء الريال

يخشى ريال مدريد مفاجآت الأندية الصاعدة عندما يواجه ألميريا في أولى مباريات الفريقين ضمن الموسم الجديد إذ سبق أن تعثر "الميرينغي" أمام تلك الفرق في الأعوام الأخيرة.

ويستضيف ألميريا العائد لدوري الأضواء بعد 7 أعوام نادي ريال مدريد حامل اللقب على ملعب "باور هورس" يوم الأحد أملا في الانطلاق بشكل قوي فيما يسعى الريال إلى وضع حد لتعثراته أمام الأندية الصاعدة.

مادة اعلانية

ولم يسلم ريال مدريد حامل اللقب من مواجهاته أمام الأندية الطموحة في المواسم العشر الماضية، إذ كان أول تعثر له أمام فريق صاعد في أولى جولات موسم 2015-2016 بالتعادل السلبي أمام الصاعد حديثاً سبورتنغ خيخون ويتعادل مع ريال بيتيس، بعد صعوده الأول منذ موسم 2013-2014، على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بهدف لمثله ليساهم التعثران في خسارته فرصة الفوز بالبطولة التي أنهاها وصيفا بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة.

وتواصلت مفاجآت أندية مناطق إسبانيا المختلفة في فرض مفاجآتها أمام الريال عندما تعثر ريال مدريد في موسم 2017-2018 3 مرات كانت الأولى مع ليفانتي الصاعد حديثا حينها بهدف لمثله في "سانتياغو برنابيو" قبل الخسارة من جيرونا في "مونيسيبال دي مونتيليفي" بهدفين لهدف ضمن الجولة العاشرة ويعود نادي مدينة فالنسيا "ليفانتي" لتكريس عقدته في الجولة 22 بالتعادل معه بهدفين لمثلهما في "سيوتات دي فالنسيا" لينهي البطولة ثالثا بعد برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وعاد الريال إلى الخسارة أمام الصاعدين حديثا خارج ملعبه أمام رايو فايكانو بهدف دون رد سجله أدريان إيمباربا في الجولة 35 من موسم 2018-2019 أثرت في سباقه نحو الصدارة لينهي في التريب نفسه الذي كان عليه الموسم السابق.



خسارة جيرونا في 2018-2019 قادش يهزم الريال في سانتياغو برنابيو

وشهد لقاؤه الأول مع ريال مايوركا الصاعد حينها خسارة بهدف دون رد عن طريق لاغو جونيور في الجولة التاسعة من موسم 2019-2020 إلا أنها لم تعقه عن الفوز بالدوري الإسباني.

وشهد الموسم قبل الماضي تعثرين للريال أمام الفرق الصاعدة بعدما خسر أمام قادش في "سانتياغو برنابيو" في الجولة السادسة بهدف تشوكو لوزانو فيما تعادل على ملعب إلتشي بهدف لمثله ما جعله وصيفا في نهاية المطاف بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي الموسم الماضي لم يستطع الريال إنهاء موسمه دون التعرض لمفاجآت الصاعدين بعدما مني بخسارة وحيدة أمامهم حينها تكفل أليكس فيدال وراؤول دي توماس بتسجيل ثنائية إسبانيول.