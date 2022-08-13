ويليان يفسخ عقده مع كورنثيانز بعد تهديدات بالقتل

قال المهاجم البرازيلي ويليان لاعب أرسنال وتشيلسي السابق إنه رحل عن كورنثيانز بعد تلقيه تهديدات بالقتل.



وكان اللاعب البالغ من العمر "34 عاما" قد انتقل إلى كورنثيانز في صفقة مجانية الصيف الماضي، لكن عودة الجناح، الذي خاض 70 مباراة دولية مع منتخب البرازيل منذ ظهوره الأول في 2011، لم تكن ممتعة.



وقال ويليان الليلة الماضية إنه سيعود إلى أوروبا بعدما فسخ عقده مع النادي، حيث أشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أنه سينتقل إلى فولهام المنافس في الدوري الممتاز.



وقال ويليان لصحافيين من محطة "غلوبو إسبورتي": لم أحضر إلى البرازيل لتلقي التهديد. كلما خسر كورنثيانز أو ظهر بشكل غير جيد في المباريات تتعرض عائلتي للتهديدات والسباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. زوجتي وبناتي وبعد فترة بدأوا أيضا في الهجوم على والدي وأختي.



وتعرض ويليان لهجوم من بعض الجماهير بسبب أدائه السيئ في الملعب، حيث خرج كورنثيانز من بطولتين مهمتين في الأسابيع الأخيرة رغم احتلاله المركز الثاني في الدوري البرازيلي.



وقال كورنثيانز في بيان: وافق كورنثيانز على فسخ عقد اللاعب. زعم ويليان وجود مشاكل خاصة وعائلية وأبدى رغبته في مغادرة البرازيل. يأسف كورنثيانز لهذا الموقف لكنه يحترم قرار اللاعب.

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