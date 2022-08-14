برشلونة يبدأ مشواره بالتعادل مع رايو فايكانو

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي على ملعبه "كامب نو" أمام رايو فايكانو في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي مباراتين أخريين اليوم بالمرحلة الأولى، تغلب فياريال على بلد الوليد وتعادل سيلتا فيغو مع إسبانيول 2 - 2 .
وأهدر برشلونة نقطتين في بداية مشواره بالدوري رغم تعزيز صفوف الفريق بعدد من النجوم على رأسهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ونجاح النادي في التغلب على مشكلة قيد اللاعبين الجدد رغم الأزمة المالية التي يعاني منها والتي شكلت عقبات فيما يتعلق بالميزانية وسقف الرواتب.
ودفع تشافي المدير الفني لبرشلونة بالوافدين الجدد أندرياس كريستنسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ضمن التشكيل الأساسي، كما تواجد فرانك كيسي ضمن البدلاء وشارك اعتبارا من الدقيقة 72 .
وأسكن كل من ليفاندوفسكي وفرانك كيسي الكرة في شباك رايو فايكانو لكنها لم تحتسب هدفا في المرتين بداعي التسلل، كما حرم التسلل فريق فايكانو من هدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
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