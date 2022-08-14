لاعب ريال مدريد: برشلونة فريق "مافيا"

وجه الهولندي فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، انتقادات شديدة إلى برشلونة ووصفه بـالمافيا بسبب تصرفات إدارة النادي مع لاعبه دي يونغ.
وقال اللاعب السابق لمنتخب هولندا في تصريحات لقناة "زيغو سبورت": كيف يمكنك شراء لاعبين عندما لا يكون لديك المال؟ هذه وصمة عار، ولابورتا الذي يواصل الضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، لكنني أعتقد أنه أحمق.
وتطرق اللاعب السابق والبالغ "39 عاما" إلى معاملة النادي الكتالوني مع مواطنه فرانكي دي يونغ، إذ يرغب برشلونة في رحيله عن الفريق ليتمكن من تسجيل الصفقات الجديدة، وقال فان دير فارت: لا يمكنك معاملة الناس بهذه الطريقة، فرينكي يكسب الكثير؟ أنت توقع عقدا يجب أن تفي بالعقد أو يغادر بشروط جيدة، لكن ليس بهذه الطريقة، هذه "مافيا" ويجب أن تتم معاقبتهم.
وواصل: اسم برشلونة على خريطة كرة القدم أصبح سيئا حقا، إنه ناد رائع والجميع يريد اللعب هناك، لكن اعتبارا من الآن نحكم على الأمر بشكل مختلف وأجد أنه من العار أن تلعب معهم.
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