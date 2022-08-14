منتخب السعودية يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، يوم الأحد، بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، على ملعب كمهوريت في كونيا التركية.
وتقدم "الأخضر" في الدقيقة 14 عن طريق هيثم عسيري وبعدها بـ 6 دقائق أضاف زميله أحمد الغامدي الهدف الثاني للسعودية، قبل أن يقلص المنتخب الجزائري الفارق في الدقيقة 36 عبر ركلة جزاء.
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ويلاقي الأولمبي السعودي منتخب تركيا في النهائي، يوم الثلاثاء، بعد كسب جميع مبارياته في المنافسات، إذ تفوق على أذربيجان بهدف، ثم انتصر على المغرب بهدفين دون مقابل، وذلك في دور المجموعات، قبل أن يهزم الجزائر في نصف النهائي.
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