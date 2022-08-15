أتلتيكو مدريد يهزم مضيفه خيتافي بثلاثية

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.



وفي الدقيقة 75 أضاف أنطوان yريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث.



ويستضيف أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة فريق فياريال، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا.

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