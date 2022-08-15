توتنهام يمدد إعارة لو سيلسو إلى فياريال

توصل ناديا توتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من الأول إلى الثاني خلال موسم 2022-2023.

وكان لو سيلسو انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف "الغواصات الصفراء" في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. خاض 22 مباراة وسجل هدفا واحدا وساهم في بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ان يسقط امام ليفربول الإنجليزي.

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ويعرف لو سيلسو (26 عاما) الدوري الإسباني جيدا لأنه دافع أيضا عن ألوان ريال بيتيس قبل الانتقال إلى صفوف توتنهام عام 2019 حيث خاض في فريق شمال لندن الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2025، 84 مباراة. كما لعب أيضا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض لو سيلسو 39 مباراة في صفوف منتخب الأرجنتين وسجل هدفين وتوج معه بكوبا أميركا عام 2021، وبكأس "فيناليسيما" التي جمعت منتخب بلاده (بطل أميركا الجنوبية) مع إيطاليا (بطلة أوروبا) في يونيو الماضي على ملعب ويمبلي في لندن.