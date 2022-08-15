.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريال مدريد يهزم ألميريا بشق الأنفس

  • الخط
ألبا ريال مدريد ألميريا
فرحة ألابا بالهدف

ريال مدريد يهزم ألميريا بشق الأنفس

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قلب ريال مدريد تأخره أمام ألميريا بهدف إلى فوز 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألميريا، الصاعد من الدرجة الثانية، في الدقيقة السادسة عن طريق لارجي رامزاني، وأنهى الشوط الأول متقدما على الريال حامل لقب الموسم الماضي ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، والفائز قبل أيام قليلة بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وفي الدقيقة 61 أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق لوكاس فاسكيز، قبل أن يسجل ديفيد ألابا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
للمطالبة بحل البرلمان.. التيار الصدري يدعو لتظاهرة مليونية في بغداد للمطالبة بحل البرلمان.. التيار الصدري يدعو لتظاهرة مليونية في بغداد
اكتشف المزيد