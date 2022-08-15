ريال مدريد يهزم ألميريا بشق الأنفس

قلب ريال مدريد تأخره أمام ألميريا بهدف إلى فوز 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ألميريا، الصاعد من الدرجة الثانية، في الدقيقة السادسة عن طريق لارجي رامزاني، وأنهى الشوط الأول متقدما على الريال حامل لقب الموسم الماضي ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، والفائز قبل أيام قليلة بلقب كأس السوبر الأوروبي.
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وفي الدقيقة 61 أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق لوكاس فاسكيز، قبل أن يسجل ديفيد ألابا الهدف الثاني في الدقيقة 74.
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