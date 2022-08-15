نابولي يبدأ مشوار الدوري بخماسية فيرونا

استهل نابولي مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتحقيق فوز كبير على هيلاس فيرونا 5 – 2 يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.
وتقدم كيفن لاساجنا لفيرونا في الدقيقة 29، قبل أن يدرك خفيتشا كفاراتشيليا التعادل لنابولي في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي.
وفي الدقيقة 48 نجح فيرونا في التعادل عن طريق توماس هنري، قبل أن يعود نابولي للتقدم مجددا بهدف سجله بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 65 سجل ستانيسيلاف لوبتكا الهدف الرابع لنابولي، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو خماسية فريقه في الدقيقة 79.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
"كاف" يهاجم رئيس نابولي بسبب تصريحاته ضد اللاعبين الأفارقةأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشدة تصريحات أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، بشأن مشاركة اللاعبين الأفارقة بكأس أمم ... رياضة
-
الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب نابولي بسبب "مزحة"أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة أن جيانلوكا جايتانو لاعب خط وسط نابولي تم إيقافه لمباراتين بسبب إرساله مزحة تخص التلاعب بنتائج المباريات ... رياضة عالمية
-
البلجيكي ميرتنز يودع نابولي الإيطالي بعد تسعة مواسم في صفوفهأكّد المهاجم البلجيكي الدولي دريس ميرتنز، أفضل هداف في تاريخ نابولي الإيطالي، رحيله رسميا عن صفوف الفريق الجنوبي من خلال نشره شريط فيديو على مواقع ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية