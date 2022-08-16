بسبب نونيز.. مدافع كريستال بالاس يتلقى تهديدات بالقتل

كشف يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس أنه تلقى تهديدات بالقتل موجهة إليه وإلى أسرته بعد تلقبه ضربة رأس من مهاجم ليفربول داروين نونيز في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين وهو ما تسبب في طرد المهاجم القادم من أوروغواي.



وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.



وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة عبر "إنستغرام".



وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده: أفهم أنكم تشجعون فريقا. لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الانترنت. أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر.

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