دي ماريا يهز الشباك في فوز يوفنتوس على ساسولو

فاز يوفنتوس على ضيفه ساسولو 3 -صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أنخيل دي ماريا ليوفنتوس في الدقيقة 26، قبل أن يضيف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 وفي الدقيقة 51 أضاف ذات اللاعب الهدف الثالث ليوفنتوس.

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ويحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا في المرحلة الثانية، وهي التي تشهد مواجهة لساسولو على ملعبه أمام فريق ليتشي.