كريستال بالاس يحرم ليفربول من تذوق طعم الفوز

تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس 1 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع ليفربول رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر، بعدما تعادل في المباراة الأولى 2 -2 أمام فولهام، فيما حصد كريستال بالاس أول نقطة له في المسابقة بعدم خسر في المرحلة الأولى صفر - 2 أمام ضيفه أرسنال.
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وتقدم كريستال بالاس عن طريق ولفريد زاها في الدقيقة 32، قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 61.
وتعرض داروين نونيز لاعب ليفربول للطرد في الدقيقة 57.
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