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كريستال بالاس يحرم ليفربول من تذوق طعم الفوز

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زاها كريستال بالاس ليفربول
زاها أحرز هدف كريستال بالاس

كريستال بالاس يحرم ليفربول من تذوق طعم الفوز

لندن - د ب أ

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تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس 1 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر، بعدما تعادل في المباراة الأولى 2 -2 أمام فولهام، فيما حصد كريستال بالاس أول نقطة له في المسابقة بعدم خسر في المرحلة الأولى صفر - 2 أمام ضيفه أرسنال.

وتقدم كريستال بالاس عن طريق ولفريد زاها في الدقيقة 32، قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 61.

وتعرض داروين نونيز لاعب ليفربول للطرد في الدقيقة 57.

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