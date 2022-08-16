كريستال بالاس يحرم ليفربول من تذوق طعم الفوز

تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس 1 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر، بعدما تعادل في المباراة الأولى 2 -2 أمام فولهام، فيما حصد كريستال بالاس أول نقطة له في المسابقة بعدم خسر في المرحلة الأولى صفر - 2 أمام ضيفه أرسنال.

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وتقدم كريستال بالاس عن طريق ولفريد زاها في الدقيقة 32، قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 61.

وتعرض داروين نونيز لاعب ليفربول للطرد في الدقيقة 57.