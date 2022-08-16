كلوب: نونيز خذل ليفربول.. ويجب أن يتعلم

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن داروين نونيز، مهاجم الفريق خذل زملاءه يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه سيتعلم من البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعدما قام بنطح مدافع كريستال بالاس يواخيم أندرسن، في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل اللاعب الأوروغواياني الدولي، الذي انضم لفريق ليفربول في الصيف مقابل 85 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ قياسي محتمل للنادي، حصل على البطاقة الحمراء مطلع الشوط الثاني بعدما قام بنطح مدافع كريستال بالاس عقب اشتباكات كثيرة حدثت بين الثنائي طوال المباراة.

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وقال كلوب يوم الثلاثاء: يدرك داروين بأنه خذل زملاءه. بطبيعة الحال، كانت الحادثة تستحق البطاقة الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة، إنه ليس رد فعل نريد أن نراه. يجب أن يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر.

وزاد الألماني: بالطبع، سأتحدث معه. الاستفزاز وبالتأكيد رد الفعل الخاطئ، سيتعلم من هذا. لسوء الحظ لديه 3 مباريات لفعل هذا. هذا غير جيد بالنسبة لنا ولكن هذا هو الوضع.



وأضاف : تدخلت وأردت أن أرى الوضع، في المباراة لم أتمكن من رؤية أي شيء، لكن يمكنني معرفة ما حدث، رأيت أندرسن على الأرض وداروين يسير بعيدا. بعدها شاهدت، نعم إنها بطاقة حمراء. رد فعل خاطئ تجاه الموقف. أندرسن أراد هذا، وحصل على ما أراده ولكن نونيز ارتكب خطأ.