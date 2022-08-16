مانشستر سيتي يضم المدافع الإسباني سيرجيو غوميز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو غوميز من أندرلخت البلجيكي.
وانضم غوميز (21 عاماً) إلى مانشستر سيتي بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة مع أندرلخت في الموسم الماضي تحت قيادة فينسنت كومباني القائد السابق لفريق مانشستر سيتي والمدرب الحالي لبيرنلي الإنجليزي.
ورحل غوميز عن قطاعات الناشئين بنادي برشلونة لينضم إلى بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018، ثم قضى موسمين في إسبانيا معارا لفريق هويسكا قبل أن ينتقل للعب في بلجيكا الصيف الماضي.
وسيرتدي غوميز القميص رقم 21 في مانشستر سيتي، وهو الذي كان يرتديه مواطنه ديفيد سيلفا.
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