موراتا يرغب بالبقاء مع أتلتيكو مدريد

أعرب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين.

ويبدو أن موراتا (29 عاماً) لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف أتلتيكو.

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وقال المهاجم الدولي الإسباني: أرغب فعلاً في اللعب هنا. أشعر بالإثارة بالتواجد هنا. كما هو الأمر دائماً، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة.

وكان لسان حال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مماثلاً بقوله لصحيفة "ماركا" الإسبانية : أنا لست مالك النادي بل مدربه. في الوقت الحالي يعمل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه في صفوف الفريق.

وتألق موراتا في الآونة الأخيرة في صفوف أتلتيكو حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه السابق يوفنتوس (4-صفر)، ثم ثنائية في مستهل مشوار فريقه في الدوري ضد خيتافي (3-صفر) الاثنين، ويرتبط بعقد مع النادي حتى صيف العام القادم.

ويملك موراتا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية بعدما دافع عن ألوان أندية من النخبة وهي بالإضافة إلى يوفنتوس، ريال مدريد وتشلسي الإنجليزي. كما خاض 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 26 هدفاً.