مونريال يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن ناتشو مونريال مدافع مدافع المنتخب الإسباني وأندية أرسنال وريال سوسيداد اعتزاله كرة القدم عن عمر 36 عاما بسبب إصابة في الركبة.

وترك مونريال فريق ريال سوسييداد بنهاية عقده بعدما غاب عن موسم 2021 - 2022 بسبب الإصابة وأعلن مونريال الذي لعب 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء أن مسيرته التي استمرت 16 عاما انتهت.

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ونشر على "إنستغرام": 36 عاما من لعب كرة القدم، 16 منها كلاعب محترف. ضغطت على جسدي ووصلت به للحد الذي لم أكن لأتخيله، كبتي بعثت برسالة.. بصوت عال وواضح، لا يمكنني المواصلة! هل أغضب؟ لا! استمعت إليها وتقبلت الوضع وأشكرها على كل شيء".

وتابع: مرحلة وانتهت. وأخرى تبدأ. أنا سعيد وأشعر أنني بخير. مرة أخرى.. أشعر أنني بخير!! وهذا يعطيني راحة بال، لحياة هدية وأود أن أكون شاكرا. شكرا أوساسونا، إسبانيا، ملقا، أرسنال، ريال سوسييداد لأنكم جعلتموني أعبر في طريقكم.. يا لها من أيام جيدة.