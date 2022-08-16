وولفرهامبتون يدفع مبلغاً قياسياً لضم لاعب سبورتينغ

كشفت تقارير إعلامية بريطانية يوم الثلاثاء أن نادي وولفرهامبتون واندرارز وافق على دفع نحو 38 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل التعاقد مع ماتيوس نونيز لاعب وسط سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وحسب التقارير فإن وولفرهامبتون يمكن أن يدفع لسبورتينغ مبلغا إضافيا يصل إلى 4.2 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 23 عاما.

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وكان أعلى مبلغ دفعه وولفرهامبتون مقابل التعاقد مع لاعب هو 35 مليون جنيه إسترليني وكان مقابل التعاقد مع المهاجم فابيو سيلفا في 2020.

وفي الموسم الماضي شارك نونيز في 50 مباراة مع سبورتينغ في جميع المنافسات بينما احتل الفريق المركز الثاني بين فرق الدوري البرتغالي الأول.

وبدأ نونيز مسيرته مع المنتخب البرتغالي الأول في 2021 وشارك مع الفريق في ثماني مباريات وأحرز هدفا وحيدا.

وبعد هزيمة وتعادل في أول جولتين من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز سيحل وولفرهامبتون ضيفا في الجولة المقبلة على توتنهام هوتسبير اللندني الأسبوع القادم.