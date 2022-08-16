"فيفا" ينهي الجدل: مباراة البرازيل والأرجنتين لن تعاد

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مباراة المنتخب الأول ونظيره البرازيلي في تصفيات كأس العالم التي ألغيت العام الماضي لن تعاد.

وألغيت المباراة التي أقيمت بين عملاقي أميركا الجنوبية في الخامس من سبتمبر أيلول الماضي بعد أن اتهمت السلطات الصحية البرازيلية العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بانتهاك قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب "كوفيد-19".



وقال الاتحاد الأرجنتيني إن القضية تم حلها الآن مع الاتحاد البرازيلي والاتحاد الدولي "فيفا"، بينما فُرضت غرامة على الاتحاد الأرجنتيني قدرها 150 ألف فرنك سويسري مع تعليق نصف المبلغ لفترة اختبار مدتها عامان.



وتأهلت البرازيل والأرجنتين لكأس العالم هذا العام، حيث تصدرت البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 45 نقطة فيما جاءت الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وأوروغواي والإكوادور في المركزين الآخرين المؤهلين مباشرة للنهائيات.