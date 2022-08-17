الملياردير البريطاني راتكليف ينوي شراء حصة في يونايتد

كشف متحدث باسم الملياردير البريطاني جيم راتكليف لصحيفة تايمز يوم الأربعاء أن الأخير يرغب في شراء حصة في نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب إعلان إيلون ماسك أن خططه لشراء النادي تشكل جزءا من "مزحة مستمرة منذ فترة طويلة".
وأضاف المتحدث باسم الملياردير راتكليف: لو كان النادي للبيع، فإن جيم سيكون بالتأكيد ضمن المشترين المحتملين، وإذا كان أي شيء من هذا ممكنا، فسنكون مهتمين بالحديث من منظور الملكية طويلة الأجل.
وتملك عائلة غليزر الأميركية النادي الأحمر الشهير منذ عام 2005.
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