.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الملياردير البريطاني راتكليف ينوي شراء حصة في يونايتد

  • الخط
راتكليف
السير جيم راتكليف

الملياردير البريطاني راتكليف ينوي شراء حصة في يونايتد

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف متحدث باسم الملياردير البريطاني جيم راتكليف لصحيفة تايمز يوم الأربعاء أن الأخير يرغب في شراء حصة في نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب إعلان إيلون ماسك أن خططه لشراء النادي تشكل جزءا من "مزحة مستمرة منذ فترة طويلة".

وأضاف المتحدث باسم الملياردير راتكليف: لو كان النادي للبيع، فإن جيم سيكون بالتأكيد ضمن المشترين المحتملين، وإذا كان أي شيء من هذا ممكنا، فسنكون مهتمين بالحديث من منظور الملكية طويلة الأجل.

وتملك عائلة غليزر الأميركية النادي الأحمر الشهير منذ عام 2005.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تركيا وإسرائيل تعلنان تبادل السفراء واستئناف كامل العلاقات تركيا وإسرائيل تعلنان تبادل السفراء واستئناف كامل العلاقات
اكتشف المزيد