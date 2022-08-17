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إيقاف ألماني أدى "تحية هتلر" أمام رياضيين إسرائيليين

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النصب التذكاري لضحايا أحداث أولمبياد 1972

إيقاف ألماني أدى "تحية هتلر" أمام رياضيين إسرائيليين

برلين - فرانس برس

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أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء أنها أوقفت حارس أمن بسبب تأديته التحية النازية "تحية هتلر" أمام مجموعة رياضيين إسرائيليين كانوا يزورون النصب التذكاري لهجوم ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972.

وأوضحت الشرطة في بيان أن 16 رياضيا من منتخب إسرائيل في دورة الألعاب الأوروبية، كانوا يزورون الحديقة الأولمبية في ميونيخ مساء الثلاثاء عندما أدى حارس الأمن التحية المحظورة.

وقال البيان: أحد حراس الأمن الأربعة شوهد قرابة الساعة 19,20 وهو يرسم الإشارة النازية "تحية هتلر".

وعلى الفور، أوقفت الشرطة المشتبه به البالغ 19 عاما وهو من برلين ومنع من أن يكون موجودا في كل فعاليات البطولة الأخرى.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس، إذ تستضيف ميونيخ دورة الألعاب الأوروبية قبل الذكرى الخمسين لهجوم الأولمبياد الذي أودى بحياة 11 إسرائيليا.

ففي 5 سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وأطلقوا النار على اثنين وأخذوا تسعة إسرائيليين رهائن وهددوا بقتلهم ما لم يطلق سراح 232 أسيرا فلسطينيا.

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