إيلون ماسك "يعشّم" جماهير يونايتد..ثم يقول: كنت أمزح

كشف الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك عبر حسابه في تويتر "سأشتري مانشستر يونايتد". ورد عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي: لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي.





وسرعان ما جذبت كلمات إيلون ماسك، الأنظار بشكل هائل وقد أعيد نشر التغريدة من قبل أكثر من 36 ألف مستخدم، كما حصدت نحو 200 ألف إعجاب خلال ساعتين فقط، قبل أن يحبط جماهير مانشستر يونايتد.

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واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي، إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برنتفورد.

ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني، وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة غليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.