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بايرن يبيع مدافعه الفرنسي تانغوي إلى إشبيلية

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تانغوي
تانغوي انتقل إلى بايرن قبل عامين

بايرن يبيع مدافعه الفرنسي تانغوي إلى إشبيلية

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بيع مدافعه الفرنسي تانغوي نيانزو لفريق إشبيلية الإسباني مع بند يتيح له إعادة شراء اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وضم بايرن اللاعب قادما من باريس سان جيرمان منذ عامين، لكنه لم يقدم أداء مقنعا، وكان دائما على مقاعد البدلاء وأدى التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت إلى تقليص فرص مشاركاته أكثر فأكثر.

وقال حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ، : في الوقت الحالي لدينا خيارات عديدة في الدفاع، إنها رغبة اللاعبة في الحصول على فرص أكثر.

وكان بايرن قد حظي بأكثر فترة انتقالات مزدحمة له منذ سنوات، مع عدة إضافات لصفوف الفريق شملت كذلك السنغالي ساديو ماني قادما من ليفربول الإنجليزي.

وانضم نيانزو إلى روبرت ليفاندوفسكي المنتقل إلى برشلونة في مغادرة الفريق البافاري، فيما غادر كل من نيكلاس زوله وكورنتين توليسو في صفقات انتقال حر.

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