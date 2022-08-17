جماهير يونايتد تخطط للاحتجاج ضد عائلة غليزر

تخطط مجموعة من أنصار مانشستر يونايتد للاحتجاج على ملكية عائلة غليزر الأميركية قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الاثنين.

وتعرض يونايتد لهزيمة مذلة 4-0 أمام برينتفورد يوم السبت ليبقى في قاع الترتيب وبدون نقاط من أول مباراتين.

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وقال المشجعون: اليوم نكشف عن خططنا لمباراة ليفربول. مباراة سيشاهدها العالم، ونستهدف أن نظهر استياءنا العميق من ملكية غليزر، لأنها تنهك النادي وتقتل أعظم مؤسسة في كرة القدم.

وواصلوا: لا يمكننا السماح بحدوث هذا بعد الآن، الأمر لا يتعلق بالانقسام بل بالوحدة. يحق لجميع مشجعي يونايتد الاحتجاج مع 1958 أو بشكل فردي، ويجب أن نبقي الاحتجاج سليماً.