جماهير يونايتد تخطط للاحتجاج ضد عائلة غليزر

تخطط مجموعة من أنصار مانشستر يونايتد للاحتجاج على ملكية عائلة غليزر الأميركية قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الاثنين.
وتعرض يونايتد لهزيمة مذلة 4-0 أمام برينتفورد يوم السبت ليبقى في قاع الترتيب وبدون نقاط من أول مباراتين.
مادة اعلانية
وقال المشجعون: اليوم نكشف عن خططنا لمباراة ليفربول. مباراة سيشاهدها العالم، ونستهدف أن نظهر استياءنا العميق من ملكية غليزر، لأنها تنهك النادي وتقتل أعظم مؤسسة في كرة القدم.
وواصلوا: لا يمكننا السماح بحدوث هذا بعد الآن، الأمر لا يتعلق بالانقسام بل بالوحدة. يحق لجميع مشجعي يونايتد الاحتجاج مع 1958 أو بشكل فردي، ويجب أن نبقي الاحتجاج سليماً.
اقرأ أيضاً
-
نونيز يضع كلوب في ورطة قبل ملاقاة مانشستر يونايتدسيواجه يورجغن كلوب مدرب ليفربول أزمة هجومية بعد طرد الوافد الجديد داروين نونيز في التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ... رياضة عالمية
-
مانشستر يونايتد يهدد رونالدو: إن لم تغير سلوكك سترحلكشفت تقارير صحافية أن إدارة مانشستر يونايتد ربطت مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بسلوكه خلال الفترة المقبلة، بعد كل ما بدر منه ... رياضة
-
مانشستر يونايتد في الحضيض.. انتقادات حادة بعد الرباعيةتعرض مانشستر يونايتد لانتقادات ثقيلة من لاعبين سابقين بعد أن خسر 4-صفر أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، وهي الهزيمة ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية