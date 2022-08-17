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جماهير يونايتد تخطط للاحتجاج ضد عائلة غليزر

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مانشستر يونايتد جماهير
يونايتد خسر أول مباراتين في مسابقة الدوري

جماهير يونايتد تخطط للاحتجاج ضد عائلة غليزر

العربية.نت

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تخطط مجموعة من أنصار مانشستر يونايتد للاحتجاج على ملكية عائلة غليزر الأميركية قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الاثنين.

وتعرض يونايتد لهزيمة مذلة 4-0 أمام برينتفورد يوم السبت ليبقى في قاع الترتيب وبدون نقاط من أول مباراتين.

وقال المشجعون: اليوم نكشف عن خططنا لمباراة ليفربول. مباراة سيشاهدها العالم، ونستهدف أن نظهر استياءنا العميق من ملكية غليزر، لأنها تنهك النادي وتقتل أعظم مؤسسة في كرة القدم.

وواصلوا: لا يمكننا السماح بحدوث هذا بعد الآن، الأمر لا يتعلق بالانقسام بل بالوحدة. يحق لجميع مشجعي يونايتد الاحتجاج مع 1958 أو بشكل فردي، ويجب أن نبقي الاحتجاج سليماً.

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