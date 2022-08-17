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رونالدو يتوعد: إنهم يكذبون.. سأكشف الحقائق قريباً

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من الخسارة الثقيلة أمام برنتفورد

رونالدو يتوعد: إنهم يكذبون.. سأكشف الحقائق قريباً

العربية.نت

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توعد البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسائل الإعلام التي نشرت الأكاذيب بحسب قوله في الأسابيع الماضية حول رغبته ومستقبله مضيفا بأنه سيكشف الحقيقة في مقابلة سيجريها الأسبوعين المقبلين.

وكانت غالبية التقارير كشفت رغبة رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ انتهاء الموسم الماضي ورغم تبقي عام في عقده مع "الشياطين الحمر" كما أوضحت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات رفض من قبل عدة أندية من أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

ونشرت صفحة متخصصة في نقل أخبار النجم البرتغالي على "إنستغرام" منشورا يكشف أن إيدو أغيري الصحفي وصديق رونالدو المقرب بأن أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغبان بالتعاقد مع النجم البرتغالي لكن الخوف من رد فعل الجماهير يمنعه من الإعلان عن ذلك ولكن جار ريال مدريد لا يستطيع تحمل راتبه وأن احتمالية انتقاله ضئيلة جدا لذلك السبب.
وأضاف المنشور: كريستيانو يملك عروضا فعلية من 5 إلى 6 أندية والتقارير التي تقول بأنه عرض خدماته على نصف أندية أوروبا جميعها تكذب، رونالدو غاضب ومستاء من طريقة تناول الإعلام لأخباره في الشهرين الماضيين.

رد رونالدو
رد رونالدو

ورد النجم البرتغالي على المنشور قائلا: سيعلمون الحقيقة في المقابلة التي سأجريها الأسبوعين المقبلين، الإعلام يكذب ولدي مفكرة تكشف بأن 100 من الأخبار التي ذكرت اسمي ووجهتي المقبلة 5 منها كانت صحيحة فقط، تخيل ذلك".

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