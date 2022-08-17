فيرنر: فليك لعب دوراً هاماً في عودتي إلى ألمانيا

كشف المهاجم الألماني تيمو فيرنر أن وجهة نظر هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لعبت دورا مهما في اتخاذه قرار العودة إلى لايبزيغ الألماني قادما من تشيلسي الإنجليزي.
وقال فيرنر في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء: الجميع يعرفون أن علاقة جيدة تربط بيني وبين هانزي فليك. عندما كنت في الطريق لاتخاذ القرار، كانت هناك خيارات أخرى، وتواصلت معه، رأى حينها أن هذا القرار صائب تماما، وبغض النظر عن المشاركة في كأس العالم.
وتابع :رأيه كان مهما للغاية بالنسبة لي خلال آخر عام ونصف العام. هو يعرف طبيعة شخصيتي وكيف يجب التعامل معي، والبيئة التي أحتاجها للعمل، لقد منحني هذه البيئة مع المنتخب الألماني، وعادة ما كنت أؤدي بشكل جيد.
وعاد فيرنر إلى الدوري الألماني عبر الانضمام إلى لايبزيغ مقابل 20 مليون يورو، بعدما انتقل من صفوف الأخير إلى تشيلسي اللندني في 2020 مقابل 55 مليون يورو.
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