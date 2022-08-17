قمصان أندية فرنسا.. ولايات جزائرية و "محطة حافلات"

سمحت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للاعبين اختيار أرقام لقمصانهم وصولا إلى 99 بدءا من الموسم الحالي، 2022 – 2023، ما دعا عدد منهم إلى اختيار أرقام غير مألوفة لأسباب شخصية.

واختار لاعبو الأندية العشرين في البطولة أرقاما كثيرة غير مألوفة مثل 91 و75 و99 و70 و44 وغيرها، إذ بعد إجراء تعديلات على اللائحة 576 من قوانين الدوري الفرنسي قبل عدة أسابيع، بات بمقدور اللاعبين اختيار أي رقم من 1 إلى 99.

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وتوجه لاعبو أجاكسيو إلى أسباب مختلفة لاختيار أرقام قمصانهم، إذ اختار شاكر الهدهور لاعب منتخب جزر القمر الرقم 44 نسبة إلى رقم المقاطعة الفرنسية التي ولد فيها وهي اللوار الأطلسية وهو السبب نفسه بالنسبة لزميله فرناند مايمبو ابن مقاطعة سين ايه مارن 77 بينما قرر طارق أركونتي ابن جزر غواديلوب اختيار 97 جزء من ترقيم الجزر الشهيرة 971.

وفي أوكسير اختار ريان ريفولوسون رقما يعكس عام ميلاده في 1997 بينما اختار الجزائري يوسف البلايلي لاعب ستاد بريست الرقم 31 نسبة إلى رقم ولايته وهران بين نظيراتها في الجزائر كما فعل مواطنه ياسر لعروسي ابن ولاية وادي سوف ولاعب تولوز واختياره الرقم 39.

وتنوعت أسباب اختيار الأرقام غير المألوفة في نادي كليرمونت فوت ذ توجه يانيس ماسولين إلى 97 نسبة إلى جزيرة مارتينيك الكاريبية وترتيبها العالمي 972 .

واختار يفون مفوغو حارس مرمى لوريان الرقم 38 لأن الرقم 1 لم يكن متاحا لذا قرر اختيار قميص يحمل الرقم 8 لاعتقاده أنه يجلب الحظ بعدما شملت جميع قمصانه السابقة الرقم 8 على الظهر.





السويسري بريل إمبولو جناح نادي موناكو كان من أسعد اللاعبين بعد القرار الجديد بعدما استطاع اختيار 36 ، إذ قال: هذا الرقم جلب لي النجاح في بازل وأصبحت محترفا وأنا أستخدمه بالإضافة إلى أنه رقم محطة الحافلة التي كنت أستقلها للتدريبات كما أن 6+3 يساوي 9 وهو رقم المهاجمين المفضل.

واختار مامادو ساكو مدافع مونبيليه الحالي وباريس سان جيرمان السابق رقم 75 رقم باريس بين مقاطعات فرنسا بعد أن مثل النادي العاصمي 11 عاما بين فئات سنية وفريق أول كما ولد فيها.

وكان الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي يرتدي القميص رقم 50 مع فريقه العاصمي الموسم الماضي قبل أن يغيره إلى المفضل 99، تاريخ ميلاده أما زميله هوغو إيكيتيكي الشاب الجديد اتجه إلى 44 وهو ضعف ما ارتداه في ريمس 22.







وبحسب لوائح الموسم الماضي من الدوري الفرنسي فإن الأرقام 1 و 16 و30 مخصصة لحراس المرمى ولأن جميعها كانت محجوزة من قبل كيلور نافاس وألفونس أريولا وألكساندر ليتيلير، استحق دوناروما الحصول على استثناء بحمل الرقم 40 أو 50.



وفي نادي ريمس ذهب ديريك كوتيسا إلى سبب ديني لاختيار رقمه بعدما اختار 77 قائلا: 7 هو رقم الكمال الروحي في الكتاب المقدس لكن البلال توريه اختاره فاتجهت لـ77" بينما قرر ألكيس فليبس حمل رقم 70 الذي عرف به البرازيلي روبينيو لاعبه المفضل ولسبب آخر "ابني ولد في السابع من مايو فرأيت أنها فرصة مناسبة لاختيار الرقم".

الياباني جونيا إيتو لاعب ريمس اختار رقمه لسبب طريف إذ اختار الرقم 39 إذ أن نطق (3+9) باليابانية يشابه كلمة "ثانك يو" بالإنجليزية والتي تعني شكرا.