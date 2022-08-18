اتهامات دنماركية لبرشلونة بـ"التنمر" و"التحرش"

اتهم الدنماركي مايكل سال هانسن رئيس رابطة اللاعبين الدنماركيين المحترفين إدارة برشلونة الإسباني بـ"التنمر والتحرش" وذلك بسبب تعامل النادي مع مواطنه مارتن برايثويت غير المرغوب في تواجده بقائمة الفريق في الفترة الحالية.

وانتقل برايثويت مطلع 2020 قادماً من ليغانيس الإسباني ووقع عقداً لمدة 4 أعوام مع العملاق الإسباني لكنه بات غير مرغوباً داخل النادي حالياً، بينما يطالب الدولي الدنماركي بالحصول على ما تبقى من عقده من أجل الرحيل عن صفوف الفريق، وسط حاجة النادي إلى تخفيض الرواتب حتى يسجل مدافعه الجديد جول كوندي بالإضافة إلى إبرام صفقات جديدة.

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وقال هانسن في حديث مع صحيفة "بي تي" الدنماركية يوم الخميس: طريقة التعامل مع برايثويت غير معقولة على الإطلاق، إنه شيء بين التنمر والتحرش، ما يفعله برشلونة أمر مخزِ تماماً.

وواصل: جاء برايثويت لإنقاذ برشلونة عندما كان الأخير بحاجة مارتن، واليوم يجبره برشلونة على إنهاء العقد وترك وظيفته، ما يحدث عار على النادي، أين اللباقة في التعامل؟.



واعترف هانسن بأن الرابطة لا تستطيع مساعدة برايثويت في أزمته الحالية، وأضاف: قانونياً لا يمكن للرابطة فعل أي شيء لبرايثويت، لأن النادي لم يخرق القوانين، لكن على برشلونة التعامل مع مارتن بطريقة أخلاقية أكثر مما يفعل الآن.

وختم: العقد عقد، وقع برشلونة عقداً مع برايثويت لمدة 4 مواسم ويجب على الطرفين الوفاء بذلك، ويجب على برشلونة كذلك التعامل مع لاعبيه باحترام أكبر.

وجاءت تصريحات هانسن بعد أيام من انتقادات النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن التي أطلقتها تجاه برشلونة تعليقاً على طريقة التعامل مع مواطنه فرينكي دي يونغ قائلاً بأن يوهان كرويف أحد أهم رموز برشلونة في التاريخ سيشعر بالخجل لو شاهد ما تفعله الإدارة حالياً.

