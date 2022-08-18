مشجع يخدع نجم برشلونة ويسرق ساعته

خدع أحد المعجبين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الجديد يوم الخميس بعدما استطاع سرقة ساعته والتي تقدر بـ 70 ألف يورو كما تعرض إلى محاولة لسرقة هاتفه المحمول أثناء وصوله ملعب تدريبات الفريق الكتالوني.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن مجموعة من مشجعي برشلونة أغلقت طريق المركبات المؤدي إلى "سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر" ملعب تدريبات الفريق ومن بين المشجعين تواجدت مجموعة من مستخدمي برنامج "تيكتوك" الشهير وعند توقف مركبة أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني فتح أحد المعجبين باب الراكب لسيارة ليفاندوفكسي محاولا خطف هاتفه المحمول ولم يعرف بعد في حال نجحت السرقة أم لا فيما أكدت إذاعة كاتالونيا سرقة ساعته والتي تبلغ قيمتها 70 ألف يورو.

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وأضافت الصحيفة بأن امرأة أدلت بشهادتها بعد وصول سيارتي شرطة محلية إلى مقر التدريبات وبقائها حتى الساعة 6 بالتوقيت المحلي.

وأكدت إذاعة كتالونيا أن ليفاندوفسكي كان مرعوباً بسبب الحادثة بعدما اعتاد منظر تجمعات المعجبين في محيط ملعب التدريبات "توقف ليفاندوفسكي للتوقيع للمعجبين وبينما كان يفتح شباك سيارته شخص رابع ظهر وخطف ساعته من ماركة "باتيك فيليب" وحاول الإمساك به قبل أن يفلت" وبحسب إذاعة كتالونيا فإن الشخص الرابع لم يكن ضمن المجموعة التي طلبت التوقيع مع النجم.

وأضافت الإذاعة: اتصل ليفاندوفسكي بمدير الأمن في برشلونة والشرطة المحلية التي تعرف بـ "موسوس دسكوادرا" والتي بدأت البحث بدورها عن السارق قبل الإعلان عن القبض عليه وكان شخصا كبيرا واعترف بجريمته قبل أن يتم إعادة الساعة إلى النجم البولندي والتي كان قد دفنها السارق في حديقة بقرب المدينة الرياضية.