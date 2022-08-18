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وولفرهامبتون يتعاقد مع البرتغالي نونيز

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ماثيوس نونيز
اللاعب البرتغالي خاض 8 مباريات دولية

وولفرهامبتون يتعاقد مع البرتغالي نونيز

لندن - رويترز

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أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجيلزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي ماتيوس نونيز من سبورتينغ لشبونة.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وولفرهامبتون ذكر أنه رقم قياسي للنادي، وقدرت وسائل إعلام بريطانية المبلغ نحو 38 مليون جنيه إسترليني، لتتجاوز 35 مليون جنيه إسترليني التي دفعها النادي للمهاجم فابيو سيلفا عام 2020.

ووقع نونيز البالغ من العمر 23 عاما عقدا لمدة خمس سنوات مع وولفرهامبتون مع خيار تمديد العقد لمدة عام واحد.

وتألق اللاعب البرتغالي في موسم 2020-2021 عندما ساعد سبورتينغ في الحصول على لقبي الدوري وكأس رابطة الدوري البرتغالي.

وخاض نونيز مباراته الأولى مع المنتخب البرتغالي عام 2021 ضد قطر وشارك في ثماني مباريات دولية سجل خلالها هدفا واحد.

وبعد الهزيمة والتعادل في أول مباراتين بالموسم الجديد للدوري الممتاز، سيكون نونيز إضافة جيدة لفريق المدرب برونو لاجي قبل السفر لمواجهة توتنهام هوتسبير.

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