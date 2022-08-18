كورونا يغيب عن المكسيك في كأس العالم

تعرض المكسيكي خيسوس مانويل كورونا لاعب إشبيلية الإسباني لصدمة كبيرة بعدما تأكد غيابه عن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر بنهاية العام الجاري بعد إصابته في القدم والكاحل وغيابه عن المباريات حتى مطلع العام المقبل.

كان من المنتظر أن يكون كورونا لاعبا رئيسيا في منتخب بلاده في البطولة التي تقام في شهري نوفمبر و ديسمبر العام الجاري ، ولكن يبدو أن هذا لن يحدث حيث أنه سيغيب لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

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وتعرض كورونا، المشهور بإسمه المستعار "تيكاتيتو"، لإصابة في الشظية اليسرى وتمزق في أربطة الكاحل خلال المران.

وذكر النادي في بيان أن الإصابة حدثت بدون أي تلامس مع أي زميل بالفريق، مضيفا أنه تم نقل كورونا سريعا إلى المستشفى لإجراء الفحوص لكشف مدى إصابته. في البداية، مثل هذه الإصابات تتطلب فترة تعافي تتراوح مابين أربعة إلى خمسة أشهر".

ويلعب المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة بالمونديال مع منتخبات الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وأرسل الاتحاد المكسيكي أطيب التمنيات للاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" وتمنى لكورونا "الكثير من القوة نعلم أنك ستبذل أقصى ما في وسعك لتعود، وأنك ستفعل هذا بأفضل طريقة".

وانضم كورونا لإشبيلية في يناير الماضي وانتقل إلى إسبانيا بعدما قضى ستة أعوام ونصف ناجحة مع بورتو البرتغالي.