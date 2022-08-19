أنشيلوتي: كاسيميرو طلب مغادرة ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة.
وأردف أنشيلوتي قوله: تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل.
وتعتقد "رويترز" أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع أو خمس سنوات بينما سيبلغ راتبه السنوي نحو 16 مليون يورو (16.10 مليون دولار).
وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي الإنجليزي عرض الحصول على خدمات كاسيميرو مقابل نحو 70 مليون يورو.
-
كاسيميرو يرد على تصريحات صلاحرد البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، على التصريحات التي أطلقها محمد صلاح، نجم ليفربول، معتبرا أن وعود اللاعب المصري جاءت بسبب إصابته في ... رياضة عالمية
-
شكوك حول مشاركة ألابا وكاسيميرو في مباراة سيتيأعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين في مؤتمر صحافي أن هناك شكوكا في مشاركة ديفيد ألابا وشكوكا أكبر في ... رياضة عالمية
-
كاسيميرو: لن نتعامل مع تشيلسي "باستخفاف"أكد كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه لم يحسم بعد مواجهة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي رغم فوزه ذهابا 3-1 على ملعب ... رياضة عالمية