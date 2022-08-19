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أنشيلوتي: كاسيميرو طلب مغادرة ريال مدريد

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أنشيلوتي في صورة سابقة مع كاسيميرو

أنشيلوتي: كاسيميرو طلب مغادرة ريال مدريد

مدريد - رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة.

وأردف أنشيلوتي قوله: تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل.

وتعتقد "رويترز" أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع أو خمس سنوات بينما سيبلغ راتبه السنوي نحو 16 مليون يورو (16.10 مليون دولار).

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي الإنجليزي عرض الحصول على خدمات كاسيميرو مقابل نحو 70 مليون يورو.

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