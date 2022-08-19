فيرغسون يدافع عن غيغز في المحكمة

قال السير ألكيس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم ير ملقا لاعبه الويلزي السابق ريان غيغز يفقد أعصابه، وذلك في دفاعه عنه أمام المحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مدرب يونايتد الأسبق والبالغ من العمر 80 عاما تحدث عن علاقته مع غيغز في النادي، وهو الذي يحاكم حاليا بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة كيت جريفيل.

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وقال فيرغسون لمحكمة مانشستر، يوم الجمعة، إن غيغز كان دائما في مزاج جيد مضيفا : أن تحظى بمسيرة لتلك الفترة الطويلة وتمر بمواقف صعبة، لقد كان دائما عند حسن الظن به في النادي.

وقال إن غيغز: هو أفضل مثال للنادي، مضيفا أن الجميع ينظرون إلى غيغز على أنه المثال الأبرز.

وعندما سأله كريس داو، محامي غيغز، عن إذا ما كان قد رأى اللاعب الويلزي من قبل وهو غاضب أو يفقد أعصابه، أجاب السير أليكس فيرغسون بلا.

وكان غيغز "48 عاما" قد أنكر من قبل استخدامه السلوك العدواني والسيطرة على صديقته السابقة كيت جريفل "38 عاما" بين أغسطس 2017 ونوفمبر عام 2020، والتسبب في أذى جسدي لها، وكذلك أنكر واقعة الاعتداء على شقيقتها الصغرى ايما البالغة من العمر "26 عاما".