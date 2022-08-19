كوردوبا: إنتر فريق رائع.. والنصر كسب أوسبينا

وصف إيفان كوردوبا، النجم السابق للمنتخب الكولومبي، الفريق الحالي لإنتر ميلان بالرائع، مشددا على أنه بحاجة إلى المزيد من الانتصارات من أجل الاستمرار في التطور، لافتا إلى أن النصر السعودي كسب أحد أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم الكولومبية بعد تعاقده مع مواطنه ديفيد أوسبينا.

وارتدى كوردوبا قميص إنتر ميلان خلال الفترة من 1 يناير 2000 إلى الأول من يوليو 2012، وقرر بعدها اعتزال كرة القدم، بعد خوض أكثر من 450 مباراة مع " النيتزوري"، ونجح في تحقيق الدوري الإيطالي خمس مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب كأس إيطاليا في 4 مناسبات والسوبر الإيطالي 3 مرات.

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وتحدث المدافع السابق لـ"العربية.نت" عن تجربته السابقة وقال عن الفريق الحالي لإنتر وحظوظه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه: نظرا لتاريخه فهو ممكن، إنتر ميلان يملك فريقا رائعا، ويجب أن يسعى دائما للفوز من أجل الاستمرار في النمو والتطور كنادي.

وزامل صاحب الـ "46 عاما" العديد من اللاعبين الرائعين وأصحاب المسيرة المميزة في إنتر، وعن أفضل لاعب لعب معه في الفريق الإيطالي، كشف: لا يوجد مثل البرازيلي رونالدو، وبالنسبة للمدربين فهنالك الإيطالي روبرتو مانشيني والبرتغالي جوزيه مورينيو، اعتبرهما أفضل من لعبت تحت قيادتهما.

وخاض المدافع الكولومبي 62 مباراة تحت قيادة مورينيو، وكان ضمن قائمة الفريق التي حققت لقب دوري أبطال أوروبا حينها، وعن أبرز ما يميز المدرب البرتغالي، أوضح: يتمتع بقدرة رائعة في العمل الجماعي، كما هو متخصص في معرفة لاعبيه جيدا، ومعرفة ما هي أفضل لحظة لكل لاعب، وبالتالي يتمكن من الحصول على الأفضل دائما لدى اللاعبين لخدمة الفريق والوصول إلى الهدف المنشود.

وتطرق كوردوبا إلى غياب منتخب بلاده عن النسخة المقبلة لكأس العالم 2022، بعدما تواجدت كولومبيا في المرتبة السادسة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، وقال اللاعب الذي خاض أكثر من 70 مباراة دولية: نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، وكذلك على مستوى مسابقة الدوري، لأنه لم يتم وضع خطط لتطوير قاعدة اللعبة الشعبية الأولى، ولا يتم القيام بالعمل المطلوب للارتقاء بكرة قدم الرجال ولا حتى السيدات في كولومبيا، المشاريع قليلة، إضافة إلى ذلك لا يتم احترام العمل القائم، لدينا العديد من المواهب، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الكثير في عمل المنظومة.

وأردف اللاعب السابق الذي توج مع كولومبيا بلقب كوبا أميركا 2000-2001: لا يزال لدى الجيل الحالي للمنتخب الكولومبي الكثير ليعطيه، لكن المنتخب بحاجة إلى هيكل قيادي يقود المشاريع التي تركز على تحقيق الانتصارات، وليس مجرد المشاركة، يجب أن تتغير العقلية حول أهدافنا.

وكشف كوردوبا أنه يطمح في العمل يوما ما داخل الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أو مع المنتخب، ولفت إلى أنه فضل التوجه إلى العمل الإداري بدلا عن الجانب الفني، موضحا: أحب فكرة أن أكون قادرا على العمل من القيادة، لأكون قادرا على إحداث التأثير، والقدرة على تخطيط المشاريع ومتابعة تنفيذها.

وحول توجه اللاعبين الكولومبيين إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وانضمام الحارس ديفيد أوسبينا من نابولي الإيطالي إلى النصر، والذي شارك معه غرفة الملابس في عدة مباريات مع المنتخب، ذكر كوردوبا: أوسبينا حارس مرمى رائع، وهو من أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم الكولومبية، وسوف يقوم بعمل رائع مع نادي النصر.

وتوقع إيفان كوردوبا أن يحتدم الصراع على لقب النسخة المقبلة لمونديال 2022، بين الأرجنتين والبرازيل إضافة إلى فرنسا بطلة النسخة الأخيرة في 2018 بروسيا.