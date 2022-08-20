أرسنال يواصل انطلاقته القوية ويسقط بورنموث بثلاثية

واصل فريق أرسنال انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي وتغلب على مضيفه بورنموث 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده بذلك إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام توتنهام وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلتقي نيوكاسل في المرحلة نفسها يوم الأحد، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

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وسجل مارتن أوديغارد ثنائية لأرسنال في الدقيقتين الخامسة و11 ثم أضاف ويليام ساليبا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54 .