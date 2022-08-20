أرسنال يواصل انطلاقته القوية ويسقط بورنموث بثلاثية

واصل فريق أرسنال انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي وتغلب على مضيفه بورنموث 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.
ورفع أرسنال رصيده بذلك إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام توتنهام وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلتقي نيوكاسل في المرحلة نفسها يوم الأحد، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
مادة اعلانية
وسجل مارتن أوديغارد ثنائية لأرسنال في الدقيقتين الخامسة و11 ثم أضاف ويليام ساليبا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54 .
اقرأ أيضاً
-
سيتي وأرسنال يضربان بالأربعة.. وتعادل نيوكاسلفاز مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة بأربعة أهداف دون رد على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت ... رياضة
-
توبيخ أرسنال للمرة الثانية بسبب إعلانات موجهة للمشجعينأيدت هيئة مراقبة الإعلانات البريطانية يوم الأربعاء حكما ضد أرسنال بشأن الترويج لشركة سوسيوس للعملات المشفرة والرموز الخاصة بالمشجعين، معتبرة أن ... رياضة عالمية
-
أرسنال يفتتح الدوري بثنائية في كريستال بالاسافتتح فريق أرسنال منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مستحق على كريستال بالاس 2 - صفر يوم الجمعة في الجولة الأولى من ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية