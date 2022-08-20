تشافي يطالب بغلق فترة الانتقالات قبل بداية الموسم

طالب تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بغلق فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم مستقبلا، في ظل وجود حالة من الغموض فيما يتعلق بعدد من لاعبي فريقه.

ورغم الموقف المالي المعقد، تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جول كوندي، فرانك كيسي، أندرياس كريستينسين.

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وينصب تركيز برشلونة حاليا على بيع لاعبيه للمساعدة في تحقيق توازن مالي، وارتبط كل من بيير إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي وفرينيكي دي يونغ بالرحيل عن الفريق.

ووفقا لتقارير متنوعة يوم السبت، دخل تشيلسي في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع أوباميانغ، الذي انضم للفريق قادما من أرسنال هذا العام.

ويتواصل ارتباط اسم فرينكي دي يونغ بالانتقال للدوري الإنجليزي، فيما أفادت تقارير بقرب انتقال ديباي إلى يوفنتوس.

ومع ذلك، أكد تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم الأحد إنه ينوي مواصلة اختيار اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق.

ولدى سؤاله بشأن ما سيحدث خلال الأسبوعين الأخيرين من فترة الانتقالات الصيفية، أجاب تشافي :إنه وضع غير مريح. يجب أن يغلق سوق الانتقالات قبل بداية المسابقة.

وأضاف : اعتقد أن الأمر منظم بشكل سيء. في النهاية، لا يمكن لأحد أن يعمل في سلام. تستعد لمباراة بلاعب وقد ينتهي به الأمر بالرحيل عن الفريق، لذلك فإن السيناريو ليس مثاليا.

وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن إمكانية إبرام تشيلسي صفقة للتعاقد مع أوباميانغ، قال تشافي : فترة الانتقالات ستغلق يوم 31 أغسطس ونحن لا نعلم ما سيحدث.

وتابع: سننتظر لنرى. حاليا هو لاعب ضمن صفوف فريقنا، وأنا اعتمد عليه. حتى الآن إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكن دعونا نرى ما سيحدث.

وأكد :حتى الآن لم يرحل أحد مما ذكرت. الأحد يمكننا استخدام ممفيس وأوباميانغ. إذا وصل عرض لأي منهما، سنقيم ما سنفعله.

وأكد : حاليا، أولوياتنا هي قيد جول كوندي. بعدها يمكننا أن نقرر ما إذا كنا بحاجة لفعل هذه الخطوة أم لا.

وحتى الآن، فإن كوندي هو الصفقة الوحيدة التي لم يتم قيدها في قائمة برشلونة، الذي اضطر لبيع اللاعبين غير الأساسين وتفعيل رافعات اقتصادية للالتزام بقواعد الرواتب الخاصة برابطة الدوري الإسباني.