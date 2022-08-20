فاردي: قرار تجديد عقدي كان سهلاً

قال جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن قرار تمديد تعاقده مع الفريق حتى يونيو 2024 كان سهلا.

وأكد فاردي "35 عاما" إنه لم يكن مضطرا للتفكير مرتين للتوقيع على العقود بعد أن قضى عشرة أعوام مع الفريق.

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وقال لقناة النادي: أنا سعيد للغاية. بمجرد سماعي أنه شيئا يدرسه النادي، كان هناك شيئا واحدا سيحدث، وكنت اتخذت قراري بتوقيع العقد. القرار كان سهلا.

وأضاف :اتواجد هنا منذ فترة طويلة وحاليا اشعر أنني جزء من النادي. أعتقد أن بإمكانك رؤية الطريقة التي نحاول أن نلعبها، الطريق الذي يريد النادي أن يسلكه، سيشهد هذا نجاحات وإخفاقات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن فاردي كان لاعبا أساسيا في صعود ليستر للمقدمة بعدما انضم للنادي من فريق فليتوود في مايو 2012.

ومنذ ذلك الوقت شارك في 387 مباراة للنادي وسجل 164 هدفا في كل المسابقات.

وساعد فاردي ليستر في الوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وأصبح أكبر لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019 / 2020 بعدما سجل 23 هدفا.