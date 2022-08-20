هاري كين يقود توتنهام للفوز على وولفرهامبتون

فاز فريق توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

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وبذلك رفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.