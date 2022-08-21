روني ينصح تن هاغ بإبعاد رونالدو

طلب واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، من إريك تن هاغ، المدير الفني للفريق الإنجليزي، عدم إشراك كريستيانو رونالدو ضد ليفربول في مباراة الفريقين، يوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

وقال روني في مقال نشرته "تايمز" البريطانية: يجب ألا يلعب كريستيانو رونالدو، وكذلك ماركوس راشفورد، إذا كنت في موقع تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، فسيكون تركيزي منصب نحو الحصول على الطاقة داخل الملعب، ورونالدو بدا وكأنه يحتاج إلى وقت للوصول إلى اللياقة المطلوبة، يحتاج المدرب الهولندي إلى الطاقة، وهذا يعني إسقاط رونالدو.

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ووصف المهاجم الإنجليزي السابق هزيمة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد برباعية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي بالصعبة، قائلا: لم أر الفريق بهذا الشكل من قبل، فهو يفتقر إلى الصفات الأساسية، لقد تطورت كرة القدم من الناحية التكتيكية، وتحسنت تقنيا، لكن الأساسيات لا تتغير.

وأضاف: إذا لم تركض، وإذا لم تبذل الجهد، فقد تخسر أمام أي فريق، لم أشاهد مانشستر يونايتد أبدا بهذا الشكل.

ولعب روني أكثر من 200 مباراة مع البرتغالي رونالدو عندما كان سوياً في مانشستر يونايتد.