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ريال مدريد يتلاعب بسلتا فيغو.. وهازارد يهدر جزائية

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تسديدة مودريتش

ريال مدريد يتلاعب بسلتا فيغو.. وهازارد يهدر جزائية

مدريد - د ب أ

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اكتسح ريال مدريد مضيفه سلتا فيغو 1- 4، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال عن طريق كريم بنزيمة من ضربة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل سلتا فيغو عبر أسباس في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 41 سجل لوكا مودريتش الهدف الثاني للريال، ثم أضاف فينسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 56.

ونجح فيدريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة إهدار إدين هازارد لاعب ريال مدريد لضربة جزاء في الدقيقة 87.

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