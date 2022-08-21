فريق جديد يرفض ضم رونالدو

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، يوم الأحد، أن إدارة نادي مارسيليا رفضت فكرة التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد.
وبحسب إذاعة "RMC"، فإن إدارة النادي الفرنسي أكدت أنها لا تنوي التعاقد مع البرتغالي البالغ من العمر "37 عاما".
ويرغب الهداف رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد الذي فشل في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، وطلب مغادرة النادي الإنجليزي من أجل المشاركة في البطولة القارية، إلا أنه تم رفضه من قبل عدة أندية في مقدمتها بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد إضافة إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان.
وظهرت مطالبات في فرنسا بضم اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس إلى مارسيليا، لكن إدارة النادي الفرنسي أكدت أنه ليس لديهم نية للتعاقد معه رغم الشائعات التي تشير إلى وجود اتصال مع وكيله خورخي مينديز.
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