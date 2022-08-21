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مانشستر سيتي يتعادل بصعوبة مع نيوكاسل

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مانشستر سيتي نيوكاسل
دي بروين خلال لقاء نيوكاسل ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتعادل بصعوبة مع نيوكاسل

لندن - د ب أ

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تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليدز على تشيلسي 3 - صفر وفوز برايتون على وست هام 2 - صفر.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غاندوغان وإرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق الخامسة و60 و64.

فيما سجل أهداف نيوكاسل ميغيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير في الدقائق 28 و39 و54.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس.

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