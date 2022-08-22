أتالانتا يوقف ميلان في الدوري الإيطالي

أنقذ الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان حامل اللقب من السقوط في أرض أتالانتا، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح أتالانتا في إحراج حامل اللقب وكان قريباً من إسقاطه لولا بن ناصر الذي منح "روسونيري" نقطتهم الرابعة، فتراجعوا إلى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي الذي حقق الأحد فوزه الثاني توالياً بنتيجة كبيرة على مونتسا 4-صفر، وجاره إنتر الفائز السبت على سبيتسيا 3-صفر.

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وبعدما كانت مشاركته مفاجأة في ظل الحديث عن رحيله بسبب علاقته المتوترة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي قال صراحة عشية اللقاء إنه يريد "مهاجماً يسجل أكثر من 6 أهداف" خلال الموسم، رد الأوكراني روسلان مالينوفسكي بأفضل طريقة من خلال وضع أتالانتا في المقدمة بعد تمريرة من الدنماركي يواكيم مايهلي وتسديدة تحولت من الإنجليزي فيكايو توموري وخدعت حارسه الفرنسي مايك مانيان (29).

وانتظر "روسونيري" حتى الدقيقة 68 ليطلق المواجهة من نقطة الصفر بفضل بن ناصر الذي أدرك التعادل بعد محاولة أولى صدها الحارس الأرجنتيني خوان موسو، فوصلت الكرة إلى البديل سالماكرس الذي أبقاها في الملعب ولعبها عرضية لتصل إلى الجزائري الذي أودعها الشباك.